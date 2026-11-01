महराजगंज: जनगणना-2027 की तैयारियां तेज, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

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कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। डीएम गौरव सिंह सोगरवाल, सीडीओ महेंद्र कुमार और एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि जनगणना को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए प्रगणकों व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, कार्मिकों की तैनाती और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अधिकारियों ने आमजन से जनगणना कार्य में सहयोग की अपील की।

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