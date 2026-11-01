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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Allegations of illegal extortion in the name of driving licenses (DL); lawyers stage a protest.

महराजगंज: एआरटीओ कार्यालय में डीएल बनवाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप

Sun, 01 Nov 2026 04:30 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sun, 01 Nov 2026 04:30 PM IST
Allegations of illegal extortion in the name of driving licenses (DL); lawyers stage a protest.
एआरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि मांगने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने शनिवार को धरना दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
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