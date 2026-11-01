महराजगंज: प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, पांच घंटे बाद उतरी; अब दर्ज हुई प्राथमिकी

महराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी 19 वर्षीय युवती रविवार तड़के बरवाभोज गांव में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सुबह करीब पांच बजे हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रेमी से शादी का आश्वासन मिलने की शर्त पर अड़ी रही। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचे प्रेमी ने माइक से शादी करने का भरोसा दिया। इसके बाद युवती टावर से नीचे उतर आई।

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