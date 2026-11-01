फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Woman Climbs Mobile Tower Over Marriage Demand Climbs Down After Five Hour Drama as Boyfriend Assures Marriage

महराजगंज: प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, पांच घंटे बाद उतरी; अब दर्ज हुई प्राथमिकी

Sun, 01 Nov 2026 02:50 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: अनुराग रंजन Updated Sun, 01 Nov 2026 02:50 PM IST
सार

युवती के परिजनों के दबाव में करीब दो माह पहले प्रेमी को मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और दुष्कर्म की धाराओं में जेल भेजा गया था। करीब एक माह पहले जेल से रिहा होकर घर लौटने के बाद दोनों के बीच फिर नजदीकियां बढ़ने लगीं।

विज्ञापन
Woman Climbs Mobile Tower Over Marriage Demand Climbs Down After Five Hour Drama as Boyfriend Assures Marriage
टावर पर चढ़ी युवती - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी 19 वर्षीय युवती रविवार तड़के बरवाभोज गांव में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सुबह करीब पांच बजे हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रेमी से शादी का आश्वासन मिलने की शर्त पर अड़ी रही। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचे प्रेमी ने माइक से शादी करने का भरोसा दिया। इसके बाद युवती टावर से नीचे उतर आई।

विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह खेत की ओर गए कुछ लोगों ने युवती को टावर पर चढ़ा देखा। इसकी सूचना फैलते ही मौके पर पुलिस, युवती के परिजन और सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह और वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। युवती ने पूछताछ में प्रेम प्रसंग को टावर पर चढ़ने की वजह बताया।

विज्ञापन

पुलिस ने माइक सेट लगाकर घंटों युवती से नीचे उतरने की अपील की, लेकिन वह प्रेमी से शादी का लिखित आश्वासन मिलने की मांग पर अड़ी रही। इसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी को मौके पर बुलाया। प्रेमी ने माइक से शादी करने का आश्वासन दिया, तब युवती नीचे उतरने को तैयार हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद युवक और युवती अपने परिजनों के साथ नौतनवा थाने पहुंचे। वहां दोनों पक्षों की ओर से कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवती प्रेमी के साथ उसके घर चली गई।

Trending Videos

एक माह पहले जेल से छूटा था प्रेमी

Woman Climbs Mobile Tower Over Marriage Demand Climbs Down After Five Hour Drama as Boyfriend Assures Marriage
युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना पर जुटी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बताया गया कि युवती के परिजनों के दबाव में करीब दो माह पहले प्रेमी को मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और दुष्कर्म की धाराओं में जेल भेजा गया था। करीब एक माह पहले जेल से रिहा होकर घर लौटने के बाद दोनों के बीच फिर नजदीकियां बढ़ने लगीं। इसकी जानकारी होने पर युवती के परिजनों ने विरोध किया। इसके बाद युवती ने अपनी बात मनवाने के लिए टावर पर चढ़ने का कदम उठाया।

 

युवती के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

Woman Climbs Mobile Tower Over Marriage Demand Climbs Down After Five Hour Drama as Boyfriend Assures Marriage
युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस ने युवती को टावर से सुरक्षित उतारने के बाद उसके विरुद्ध नौतनवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के अनुसार, युवती पर लोक सेवक को उसके शासकीय कर्तव्य के पालन से रोकने या बाध्य करने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास करने और धमकाने से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed