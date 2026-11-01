Maharajganj News: इसी माह से शुरू होगी महुअवा ढाला स्थित कल्याण मंडप की बुकिंग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत करीब 5.82 करोड़ रुपये की लागत से कल्याण मंडप का निर्माण कराया गया है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी सीएंडडीएस को सौंपी गई थी। भवन में आयोजनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसमें एसी कमरे, सामान्य कमरे और बड़ा हॉल बनाया गया है। इससे लोग अपनी आवश्यकता और कार्यक्रम के अनुसार सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे।अभी तक लोगों को शादी-विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए निजी मैरिज हॉल और होटलों का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें अधिक रुपये देने पड़ते हैं। कल्याण मंडप शुरू होने से मध्यम और सामान्य आय वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।कल्याण मंडप का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नवंबर में इसका शुभारंभ कराया जाएगा। इसी महीने से नागरिकों के लिए बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। शासन की निर्धारित दर पर लोगों को यहां कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा मिलेगी।- आलोक कुमार,अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद