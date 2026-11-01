महराजगंज:अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार

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गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार शाम बाजारडीह स्थित राजन ढाबे के सामने चक्रवात अर्नब के दौरान एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक सुनील जायसवाल सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें कार से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटवाकर यातायात बहाल कराया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

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