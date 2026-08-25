पर्वों को लेकर डीएम और एसपी ने किया परतावल बाजार में फ्लैग मार्च

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बारावफात, रक्षाबंधन और आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने परतावल बाजार में फ्लैग मार्च किया। गोरखपुर-महराजगंज मार्ग पर भारी पुलिस बल के साथ मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। डीएम ने अधिकारियों को लगातार भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और नमाज स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी ने सोशल मीडिया और संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखने को कहा।

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