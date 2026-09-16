Maharajganj News: अभियान में 536 वाहनों की जांच, 33 सीज

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महराजगंज। स्कूल-कॉलेज में आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को पुलिस ने विभिन्न इंटर कॉलेजों के आसपास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में 536 वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 47 वाहनों के चालान किए गए जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 33 वाहनों को सीज कर दिया गया।यातायात निरीक्षक अरुणेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया इंटर कॉलेजों के सामने व आसपास जांच की। खास तौर पर बाइक से विद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के वाहनों की जांच की गई। इस दौरान हेलमेट, वाहन के जरूरी कागजात और यातायात नियमों के पालन की स्थिति देखी गई। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई।चेकिंग के साथ पुलिस टीम ने छात्र-छात्राओं और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। उन्हें बताया गया कि बिना हेलमेट वाहन चलाना, तेज रफ्तार और जरूरी दस्तावेजों के बिना वाहन चलाना हादसे का कारण बन सकता है। पुलिस ने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाने और वाहन के कागजात साथ रखने की अपील की।