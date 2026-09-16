Maharajganj News: पोखरी की भूमि से हटवाया अतिक्रमण

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तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा ने बताया कि फरेंदा तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम सेमरा महराज के गाटा संख्या 554 जो राजस्व अभिलेखों में पोखरी के रूप में दर्ज है। उसकी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। मंगलवार को राजस्व टीम एवं पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।उन्होंने बताया कि उस भूमि के संबंध में पारित बेदखली आदेश के अनुपालन में पूर्व में राजस्व टीम ने स्थल का सीमांकन किया गया था। स्वेच्छा से हटाने के लिए समय दिया गया था लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया।उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राजस्व टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। टीम में सीओ फरेंदा दीपशिखा वर्मा, नायब तहसीलदार अंकित अग्रवाल सहित राजस्व व पुलिस विभाग की टीम रही।