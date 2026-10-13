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महराजगंज: सड़क हादसे में गंभीर घायल युवक को एंबुलेंस कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचाया
महराजगंज में शिकारपुर के पास दो वाहनों की टक्कर में पांच लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। इनमें 22 वर्षीय कृष्णा यादव के सिर, गर्दन और जबड़े में गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
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