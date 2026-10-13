बाढ़ से बर्बाद फसल का 1399 किसानों को मिलेगा 56 लाख मुआवजा

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बाढ़ से फसल बर्बाद होने पर निचलौल तहसील क्षेत्र के पांच गांवों के 1399 किसानों को करीब 56 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। राजस्व विभाग ने 275 हेक्टेयर फसल के नुकसान का आकलन किया है। सोमवार को तहसील सभागार में विधायक प्रेम सागर पटेल ने एसडीएम अवनीश त्रिपाठी की मौजूदगी में 25 किसानों को डेमो चेक देकर मुआवजा वितरण की शुरुआत की। सोहगीबरवा, शिकारपुर, भोथहा, लक्ष्मीपुर खुर्द और लक्ष्मीपुर कला के किसान मुआवजे के लिए चिह्नित किए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि शेष पात्र किसानों के खातों में भी मुआवजे की राशि भेजी जाएगी। कार्यक्रम में तहसीलदार अमित कुमार सिंह सहित राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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