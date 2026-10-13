महराजगंज: जेएनयू प्रकरण को लेकर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन

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महराजगंज जिला मुख्यालय पर मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से जुड़ी 11 छात्राओं की शिकायतों और कांग्रेस सांसद प्रो. अंगोमचा बिमोल अकोइजम की बर्खास्तगी के प्रकरण को लेकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष शुभलक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की।

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