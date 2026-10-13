महराजगंज: ग्राम प्रहरियों को सम्मानित कर कर्तव्यों के प्रति किया प्रेरित

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महराजगंज की रिजर्व पुलिस लाइन में मंगलवार को बरेली में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया, मुख्य विकास अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्राम प्रहरियों को सम्मानित किया गया।

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