{"_id":"6ae71da0910f47933e06b113","slug":"video-tourism-season-begins-at-kishanpur-wildlife-sanctuary-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: किशनपुर वन्य जीव विहार में पर्यटन सत्र शुरू, पहले दिन ही दिखा बाघ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी के किशनपुर वन्य जीव विहार में रविवार को पर्यटन सत्र 2026-27 का शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों प्रमुख द्वारों पर सफारी शुरू की गई। नए सत्र के पहले ही दिन पर्यटकों को बाघ के दीदार हुए। बाघ को सामने देखकर पर्यटक उत्साहित हुए और उन्होंने यह पल कैमरों में कैद किया। दुधवा टाइगर रिजर्व के उप निदेशक जगदीश आर. के निर्देशन में उद्घाटन कार्यक्रम हुए। अधिकारियों ने सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के निर्देश दिए।

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