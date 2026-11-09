Lakhimpur Kheri News: हवा चलते ही गुल हो जाती है बिजली, अब बदलेगी नौ किमी लाइन

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जर्जर तारों के कारण हल्की हवा चलते ही लाइन में फाल्ट आ जाता है और संसारपुर, ग्रंट नंबर तीन, खंजनपुर, बलारपुर, कुकरा समेत सैकड़ों गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। इससे परेशान ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी से मिलकर तार बदलवाने की मांग की थी। विधायक की पहल पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को लाइन में सुधार के निर्देश दिए।गोला बिजली उपकेंद्र के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि लाइन सुधार के लिए सर्वे कराया जा चुका है। इसमें 55 नए बिजली खंभे लगाए जाएंगे और 27 ट्रांसफाॅर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।