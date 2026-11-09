Lakhimpur Kheri News: बेहजम चौकी में दो पक्ष भिड़े, धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल

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पुलिस के मुताबिक, सोमवार को दोनों पक्षों की तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि बेहजम चौराहे पर दो लोगों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस उन्हें चौकी ले आई थी, जहां दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। चौकी में मारपीट और हंगामे की बात गलत है। मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

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बेहजम। नीमगांव थाना क्षेत्र में मेले के दौरान युवती पर छींटाकशी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। चौराहे पर हुई मारपीट में दो लोग घायल हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस चौकी बेहजम लाया गया, जहां उनके बीच फिर कहासुनी हुई। इस दौरान चौकी में धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में चालान किया है।