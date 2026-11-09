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Lakhimpur Kheri News: बेहजम चौकी में दो पक्ष भिड़े, धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल

Mon, 09 Nov 2026 11:22 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:22 PM IST
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Two sides clashed at Behjam Chowki, video of scuffle goes viral
बेहजम। नीमगांव थाना क्षेत्र में मेले के दौरान युवती पर छींटाकशी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। चौराहे पर हुई मारपीट में दो लोग घायल हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस चौकी बेहजम लाया गया, जहां उनके बीच फिर कहासुनी हुई। इस दौरान चौकी में धक्का-मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में चालान किया है।
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पुलिस के मुताबिक, सोमवार को दोनों पक्षों की तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि बेहजम चौराहे पर दो लोगों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस उन्हें चौकी ले आई थी, जहां दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। चौकी में मारपीट और हंगामे की बात गलत है। मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
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