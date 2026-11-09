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Lakhimpur Kheri News: सोमवार को 20 अंक सुधरी शहर की हवा

Mon, 09 Nov 2026 11:24 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:24 PM IST
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The city's air quality improved by 20 points on Monday
लखीमपुर खीरी। दीपावली की रात शहर और आसपास के इलाकों में जमकर आतिशबाजी हुई, लेकिन अगले दिन वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किया गया। दीपावली की सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 160 था, जो सोमवार सुबह घटकर 140 पर पहुंच गया।
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आठ नवंबर की सुबह करीब 86 प्रतिशत नमी और छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। इस दौरान तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमी और धीमी हवा के कारण धूल और धुएं के कण वातावरण में बने रहे। इसके बावजूद सोमवार सुबह उपलब्ध रिपोर्ट में एक्यूआई 140 दर्ज किया गया। संवाद
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