{"_id":"6aa41d9a16614551990088a4","slug":"video-bank-employees-went-on-strike-and-staged-a-massive-protest-to-press-for-their-demands-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: बैंक कर्मचारियों ने की हड़ताल, जोरदार प्रदर्शन कर उठाईं अपनी मांगें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विभिन्न लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को लखीमपुर खीरी जिले की समस्त सरकारी बैंकों के कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मचारियों ने पंजाब नेशनल बैंक की रेलवे स्टेशन के पास और एलआरपी चौराहे के पास एकत्र होकर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान यूएफबीयू एवं उत्तर प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग पांडेय, यूएफबीयू के जिला सचिव अतुल मेहरोत्रा और भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के शिवांशु रस्तोगी ने कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, पीएलआई का एक समान भुगतान करने और कर्मचारियों से संबंधित लंबित मांगों का तत्काल समाधान करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूनियन के अनुसार, शुक्रवार की एकदिवसीय हड़ताल के बाद 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है। कर्मचारियों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

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