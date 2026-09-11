Lakhimpur Kheri News: शारदा की कटान से घर और पेड़ बहे वीरबाबा स्थान पर भी मंडराया संकट

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तेज कटान से लालता का मिट्टी का पूरा घर नदी में समा गया। हरिहर सिंह का पक्का मकान भी करीब 50 प्रतिशत नदी में बह गया। वर्षों पुराना प्रसिद्ध वीरबाबा देवस्थान भी करीब 50 फीसदी कटान की चपेट में आ चुका है।कटान की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देवस्थान के पास खड़ा वर्षों पुराना विशाल पीपल का पेड़ शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे देखते ही देखते शारदा की धारा में समा गया। इसके पास लगा विशाल गूलर का पेड़ भी रात करीब ढाई बजे कटान में बह गया।लगातार बढ़ते कटान ने ग्रामीणों को अपने ही हाथों से मकान तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लोग मकान तोड़कर ईंटें निकाल रहे हैं, ताकि निर्माण सामग्री और गृहस्थी को नदी में समाने से बचाया जा सके। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से ईंट, दरवाजे और जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई परिवार सड़क किनारे या रिश्तेदारों के यहां शरण लेने के लिए मजबूर हैं।आस्था का केंद्र भी कटान की जद मेंः जिस वीरबाबा देवस्थान पर दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं, वह भी शारदा की धारा में समाने के कगार पर है। शुक्रवार को अमावस्या होने के कारण श्रद्धालु यहां पूजा-पाठ कर शारदा मैया से कटान रोकने की प्रार्थना करते नजर आए। प्रसाद और मिठाई की दुकानें भी लगी रहीं। एक ओर श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे थे, तो दूसरी ओर नदी लगातार कटान कर रही थी। लेखपाल राजीव वर्मा ने बताया कि करीब 50 से 60 एकड़ कृषि भूमि का कटान हो चुका है। लालता का घर कट गया है और हरिहर सिंह का आधा मकान कट चुका है। अभी कटान जारी है।