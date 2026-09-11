Lakhimpur Kheri News: दंपती में कहासुनी के बाद पत्नी ने जहरीली दवा पी, जान गई
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 11 Sep 2026 11:11 PM IST
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धौरहरा। पढ़ुआ थाना क्षेत्र के खेसवाही गांव में बृहस्पतिवार देर रात चाय बनाने को लेकर दंपती में कहासुनी हो गई। इसके बाद पत्नी उमादेवी (28) ने घर में रखी केले में डालने वाली जहरीली दवा पी ली।
हालत बिगड़ने पर पति लवकुश मौर्य उसे सीएचसी रमियाबेहड़ ले गया। चिकित्सक डॉ. संतोष वर्मा ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल मोतीपुर रेफर कर दिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि कहासुनी से नाराज होकर उमादेवी ने दवा पी थी। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी।
खेसवाही निवासी लवकुश मौर्य और उमादेवी की शादी करीब नौ वर्ष पहले हुई थी। दंपती के कोई संतान नहीं थी। मृतका का मायका भी पढ़ुआ थाना क्षेत्र के दुलही गांव में है। पिता रामकुमार मौर्य ने बताया कि बेटी की मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए।
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महिला की मौत से पति और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। सीओ शिवम कुमार ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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हालत बिगड़ने पर पति लवकुश मौर्य उसे सीएचसी रमियाबेहड़ ले गया। चिकित्सक डॉ. संतोष वर्मा ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल मोतीपुर रेफर कर दिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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बताया जा रहा है कि कहासुनी से नाराज होकर उमादेवी ने दवा पी थी। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी।
खेसवाही निवासी लवकुश मौर्य और उमादेवी की शादी करीब नौ वर्ष पहले हुई थी। दंपती के कोई संतान नहीं थी। मृतका का मायका भी पढ़ुआ थाना क्षेत्र के दुलही गांव में है। पिता रामकुमार मौर्य ने बताया कि बेटी की मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए।
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महिला की मौत से पति और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। सीओ शिवम कुमार ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।