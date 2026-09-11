Lakhimpur Kheri News: रपटा पुल अभी ठीक नहीं, आवागमन पर फिलहाल रोक जारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शुक्रवार को एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह और एसडीएम पुष्पक तोमर ने अधिकारियों की टीम के साथ पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पुल पूरी तरह ठीक होने के बाद ही आवागमन शुरू कराया जाएगा। रपटा पुल पर दो स्थानों पर क्षति हुई है। पानी कम होने के बाद पुल की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा।शुक्रवार को सुबह से शाम तक पुल से बड़े वाहनों और पैदल आवाजाही पर रोक रही। दुधवा रोड पर दोनों ओर ईंधन से भरे वाहन खड़े रहे। पलिया से नेपाल जाने वाले गैस कैप्सूल वाहनों को सिगहिया के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। बड़े वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।फरसहिया-टांडा मार्ग पर पलिया की ओर स्थित दूसरी पुलिया के बीच में भी दरार आने की जानकारी सामने आई है। इससे क्षेत्र में आवागमन को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ी है। सुहेली नदी का जलस्तर घटने से पटिहन रोड पर पानी भी काफी कम हो गया है।कैलाली डीएम हीरालाल रेगमी के अनुसार, भारतीय प्रशासन की आवाजाही पर पिछले तीन दिनों से जारी पाबंदी के चलते भारत जाने वाले नेपाली कामगार धनगढ़ी में भटकने या घर लौटने के लिए मजबूर हैं। पेट्रोलियम, गैस और अन्य मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक से नेपाल में दैनिक और आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत की आशंका बढ़ गई है।