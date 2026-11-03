{"_id":"6ae97662eb16d0b6c80c9370","slug":"video-accused-of-murdering-youth-injured-in-encounter-in-lakhimpur-kheri-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: युवक की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र के ढखिया मदन गांव में युवक की हत्या का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया। मंगलवार सुबह मुठभेड़ में नामजद आरोपी देवेश उर्फ बिल्लू पैर में गोली लगने से घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। सीओ यादुवेंद्र यादव के अनुसार, एक नवंबर को विपुल मिश्रा की गोली मारकर हत्या हुई थी। मंगलवार सुबह चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में उसे गोली लगी।

... और पढ़ें