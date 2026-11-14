Lakhimpur Kheri News: कुश्ती में सिदरा तो चक्का फेंक में शिवनंदी रहीं प्रथम

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उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिका वर्ग कुश्ती में वैदा की सिदरा प्रथम और पलिया की रितु द्वितीय रहीं। चक्का फेंक में मूड़ा गालिब की शिवनंदी प्रथम और धमौला की फारिया द्वितीय रहीं। बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में पलिया के रजित प्रथम, रधोला के राजवीर द्वितीय और मूड़ा गालिब के देवराज तृतीय रहे।सुलेख प्रतियोगिता में राजापुर बैनी की गरिमा प्रथम, मोहम्मदपुर कामी की प्रतीक्षा यादव द्वितीय और कुंवरपुर के लेवियम तृतीय रहे। वॉलीबॉल में पिपरिया कप्तान की टीम विजेता और मूड़ा गालिब की टीम उपविजेता रही। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी शशांक सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।