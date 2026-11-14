Lakhimpur Kheri News: 100 रुपये बोनस की मांग पर किसानों ने रोकी गन्ने की तौल

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किसानों ने जिला गन्ना अधिकारी को संबोधित ज्ञापन गन्ना सहकारी समिति गोला के सचिव को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि किसान दिन-रात मेहनत कर देश की अर्थव्यवस्था और चीनी उद्योग को मजबूती देते हैं, लेकिन खेती की बढ़ती लागत से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई और कृषि मजदूरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि किसानों को उनकी मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिल पा रहा है।भाकियू ने मांग की कि कुंभी चीनी मिल (बलरामपुर यूनिट) प्रबंधन घोषित गन्ना मूल्य के अतिरिक्त कम से कम 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे। बोनस की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाए।