Lakhimpur Kheri News: हत्या के 15 साल पुराने मामले के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फूलबेहड़ निवासी हसीब खां ने वर्ष 2011 में दर्ज मामले में जमानत याचिका दायर की थी। वह 21 जुलाई 2026 से जिला कारागार में बंद है। आरोपी ने अदालत को बताया कि वह पहले से जमानत पर था। मजदूरी के लिए बाहर गया था, जहां मियादी बुखार से गंभीर रूप से बीमार हो गया। इस कारण एक मई 2026 को पेशी पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। गैरहाजिरी पर न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। उसने कहा कि अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी।अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि आरोपी पहले से जमानत पर था और उसने जमानत की सुविधा का दुरुपयोग नहीं किया। मामले के विचारण में समय लगने की संभावना को देखते हुए अदालत ने जमानत के पर्याप्त आधार माने।आरोपी को नियत तिथियों पर अदालत में उपस्थित रहने और विचारण में सहयोग करने का लिखित आश्वासन भी दाखिल करना होगा। संवाद