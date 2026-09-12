लखीमपुर खीरी: मछली पकड़ने के लिए पुलिया में लगाया जाल, फंस गया कोबरा, ग्रामीणों के उड़े होश

लखीमपुर खीरी के महेवागंज क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए पुलिया के नीचे लगाए गए जाल में कोबरा सांप फंस गया, जिसे देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे सर्प मित्र ने रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।



सर्प मित्र कोपा मुकुंदा गांव निवासी कुंजबिहारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को गांव के समीप कुछ लोग पुलिया के नीचे जाल लगाकर मछली पकड़ रहे थे। जाल में कुछ हलचल महसूस हुई। बड़ी मछली फंसने की आस में लोगों ने जाल को ऊपर उठाया तो कोबरा फंसा देख सभी के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने जाल वहीं छोड़ दिया।



सूचना पर सर्प मित्र कुंज बिहारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सावधानी पूर्वक जाल में फंसे कोबरा को आजाद कर उसे सुरछित कंडवा नदी किनारे जंगल में छोड़ दिया। कुंज बिहारी ने बताया कि सर्प या किसी जीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ग्रामीणों ने सूझबूझ से काम लिया और रेस्क्यू में मदद की।