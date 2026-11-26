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कौशाम्बी पुलिस ने चोरी की घटनाओं का किया सफल अनावरण, दो आरोपी गिरप्तार

विनोद सिंह

Updated Thu, 26 Nov 2026 06:56 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 06:56 PM IST







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थाना मंझनपुर और एसओजी पुलिस टीम द्वारा चोरी की दो घटनाओं का अनावरण किया गया। चोरी का माल बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण की वीडियो बाइट। ... और पढ़ें

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