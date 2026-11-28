कौशाम्बी और प्रयागराज जिलों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने यहां की 15 सीटों पर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। वर्ष 2022 के चुनाव में सपा ने अपना दल (कमेरावादी) की पल्लवी पटेल सहित सात सीटें जीती थीं। आठ सीटों पर हार मिली थी। इन हारी हुई सीटों में से कांग्रेस ने पांच सीटों की मांग की है। इस बार सियासी संग्राम में सपा से टिकट पाने के लिए दावेदारों को कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा।

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कांग्रेस की इस मांग से जिले की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के लिए टिकट वितरण एक चुनौती हो सकती है। कारण स्थानीय होने के नाते उनकी राय मांगी जा सकती है। पार्टी उन सीटों पर दो से तीन नए चेहरे उतारने पर विचार कर रही है, जहां वह पहले जीती थी।सपा एलएलसी मान सिंह यादव के अनुसार, पार्टी दलीय निष्ठा, छवि और समाजवादी सोच के आधार पर टिकट देगी। युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप यादव ने कहा कि इस बार सिफारिश पर टिकट नहीं मिलेगा। दावेदारों के दम और विधानसभा क्षेत्र में उनके समीकरणों का आकलन किया जाएगा। पार्टी हाईकमान गोपनीय सर्वे करा चुका है। जरूरत पड़ने पर इंटरव्यू भी कराएगी। गंगापार के जिलाध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि गठबंधन की सीटें पार्टी मुखिया के स्तर से ही तय होंगी।समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरणों और प्रत्याशी की छवि को ध्यान में रखकर टिकट बांटेगी। केवल चुनाव लड़ने की मंशा से पार्टी में आए व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। पार्टी मुखिया दावेदारों से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि टिकट न मिलने पर वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में भाजपा छोड़कर विदुप अग्रहरी और पूर्व विधायक अजय भारती ने सपा की सदस्यता ली है। सपा के प्रदेश प्रवक्ता दान बहादुर मधुर के अनुसार, पार्टी जिताऊ दावेदार और जातीय आधार पर दांव लगाएगी। कई दलों के कुछ बड़े नेता जल्द ही सपा में आ सकते हैं।