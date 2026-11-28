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सराय अकिल क्षेत्र के भगवानपुर बहुगरा निवासी सोनम मौर्य ने शाम करीब साढ़े सात बजे बेटी को जन्म दिया था। परिजनों का आरोप है कि नवजात को एनआईसीयू में भर्ती किया गया था, लेकिन दूसरे बच्चे को रखने के लिए उसे बाहर निकाल दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रसव के नाम पर रुपये लेने का भी आरोप लगाया।वहीं, भेलखा निवासी राजरानी के परिजनों ने प्रसव के दौरान पेट पर अधिक दबाव डालने से नवजात की मौत होने का आरोप लगाया। तीसरी घटना में बक्शीपर निवासी मधु देवी ने रात करीब 10:20 बजे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात की जान नहीं बच सकी।प्राचार्य बोले, दो नवजात मृत पैदा हुए थेमेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हरिओम सिंह ने बताया कि तीन में से दो नवजात की मौत प्रसव से पहले ही हो चुकी थी। एक नवजात की सांस लेने में परेशानी के कारण मौत हुई। उनके अनुसार, आशा कार्यकर्ता ने नवजात का मुंह कपड़े से ढंक दिया था, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। उधर, कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। जांच के बाद ही मौतों के वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे।