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कानपुर: जेठ के गाली देने पर महिला ने निगला जहरीला पदार्थ, हालत गंभीर

Shikha Pandey

Updated Sun, 04 Oct 2026 10:50 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 10:50 PM IST

चकेरी थानाक्षेत्र के सफीपुर 1 में रविवार शाम को जेठ के गाली देने पर महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। महिला तीन माह की गर्भवती है। आनन-फानन में परिजन व पुलिस कांशीराम लेकर आए। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। ... और पढ़ें

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