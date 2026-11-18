कानपुर के उर्सला अस्पताल में मरीजों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अस्पताल में ओपीडी से लेकर भर्ती मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। वहीं, अमर उजाला की पड़ताल में सर्जरी के नाम पर 12 हजार रुपये मांगे जाने का मामला भी सामने आया है। यहां रोगियों ने बताया कि मरहम पट्टी के भी रुपये मांगे जा रहे हैं।

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एक महिला तीमारदार ने मंगलवार को चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र तिवारी से सर्जरी करने के नाम पर 12 हजार रुपये मांगे जाने की शिकायत की। आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती रोगी भोलेशंकर के पेट में पानी भर गया है। सोमवार को भर्ती कराया था। उन्हें तेज दर्द हो रहा है। अब तक बाहर से दो हजार रुपये की दवाइयां खरीद चुके हैं।