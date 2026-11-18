कानपुर में बाराबंकी से स्मैक और गांजे की खेप लेकर तस्करी करने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 127 ग्राम स्मैक और 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए लोगों में बजरिया के कर्नलगंज निवासी आशु सोनकर उर्फ इलाहाबादी भी शामिल है। वह बाराबंकी से नशीले पदार्थ लाकर शहर के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई करता था। उसके साथी रामचंद्र का नेटवर्क गोरखपुर, फैजाबाद समेत कई जिलों तक फैला था।

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पकड़े गए अन्य आरोपियों में बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के सुधिया मऊ निवासी मुन्ना और जैतपुर निवासी रामचंद्र व मकसूद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, आशु बाराबंकी से माल लाकर बिठूर, बारादेवी और चुन्नीगंज समेत कई इलाकों में पहुंचाता था। वहीं, रामचंद्र गोरखपुर, फैजाबाद और आसपास के जिलों के तस्करों के संपर्क में था। वह वहां भी नशीले पदार्थों की खेप भेजता था।