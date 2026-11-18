सुबह की शिफ्ट में 70-80 रात में 15 लोग

कुछ फैक्टरीकर्मियों ने बताया कि इस फैक्टरी में सुबह की शिफ्ट में करीब 70-80 कर्मचारी काम करते हैं। वहीं रात की शिफ्ट में 12-15 लोग मौजूद रहते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के समय भी केमिकल के शिफ्टिंग किए जाने की आशंका है जिससे हादसा हुआ। वहीं, दूसरी ओर शॉर्ट सर्किट भी एक वजह मानी जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार करने वाले कुछ लोगों ने बताया कि इंक फैक्टरी के ठीक बगल में इसी की यूनिट टू है। इसके बगल में खाद्य ऑयल की बड़ी फैक्टरी है। अगर चारों ओर से घेरकर पानी की अनवरत बारिश न की जाती तो आग ऑयल फैक्टरी तक पहुंच जाती और इसके बाद आग संभाले न संभलती।