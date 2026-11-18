झांसी के दौरे पर जा रही कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा का बुधवार सुबह कानपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जाजमऊ गंगापुल और नासिर अस्पताल के सामने बड़ी संख्या में एकत्र कांग्रेसियों ने "जय कांग्रेस, तय कांग्रेस" के नारे लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने आगामी राजनीतिक रणनीतियों और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर तीखे बयान दिए।

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए धर्म के अलावा और कोई आधार नहीं बचा है। पहले अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन आज सरकार न तो प्रभु श्रीराम के चढ़ावे की रक्षा कर पा रही है और न ही श्रीकृष्ण के चढ़ावे की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सनातन धर्म की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है।