कानपुर: आराधना मिश्रा बोलीं- भाजपा के लोग आस्था के नाम पर वोट मांगते, 2027 में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार
Kanpur News: कानपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा आस्था के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन प्रभु श्रीराम के चढ़ावे और सनातन की रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
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झांसी के दौरे पर जा रही कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा का बुधवार सुबह कानपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जाजमऊ गंगापुल और नासिर अस्पताल के सामने बड़ी संख्या में एकत्र कांग्रेसियों ने "जय कांग्रेस, तय कांग्रेस" के नारे लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने आगामी राजनीतिक रणनीतियों और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर तीखे बयान दिए।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए धर्म के अलावा और कोई आधार नहीं बचा है। पहले अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन आज सरकार न तो प्रभु श्रीराम के चढ़ावे की रक्षा कर पा रही है और न ही श्रीकृष्ण के चढ़ावे की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सनातन धर्म की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है।
युवाओं पर लाठीचार्ज और बेरोजगारी का उठाया मुद्दा
प्रदेश सरकार को घेरते हुए आराधना मिश्रा ने कहा कि आज राज्य का युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन बदले में उन पर पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही हैं और फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह मौन धारण किए हुए है। इसके साथ ही उन्होंने आसमान छूती महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया।
2027 में सरकार बनाने का दावा
आगामी चुनावों की तैयारियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने सपा नेता आजम खान की रिहाई पर बधाई देते हुए कहा कि विपक्षी दलों के बीच हो रही सभी बैठकें बेहद सफल रही हैं। सभी दल साथ बैठकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत जारी है। इस दौरान स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से संदीप शुक्ला, पवन गुप्ता, धर्मराज सिंह चौहान और मानेश दीक्षित समेत कई अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।