{"_id":"6a8feb32a29ca00f690c2ee4","slug":"video-training-aircraft-crashes-in-nathupurva-instructor-and-trainee-killed-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के नत्थापुरवा में ट्रेनिंग विमान क्रैश, इंस्ट्रक्टर और प्रशिक्षु पायलट की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के नत्थापुरवा में ट्रेनिंग विमान क्रैश, इंस्ट्रक्टर और प्रशिक्षु पायलट की मौत

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 01:15 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 01:15 PM IST







Link Copied



ग्वालटोली थाना क्षेत्र के नत्थापुरवा गांव के बाहरी इलाके में गुरुवार को ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन