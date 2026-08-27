कानपुर: नगर निगम के बाबू भी चला रहे करोड़ों की कंपनी, भ्रष्टाचार की छह नई शिकायतें मिलीं, स्टोर रूम में भी खेल

कानपुर में भ्रष्ट ठेकेदारों पर हुई कार्रवाई के बाद अब नगर निगम से संबंधित शिकायतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस को छह और शिकायतें बुधवार को मिली हैं। इनमें आरोप है कि सिर्फ ठेकेदार ही नहीं बल्कि नगर निगम के बाबू भी करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं। सिर्फ बाबू ही नहीं इंजीनियर और कुछ बड़े अधिकारी भी नाते-रिश्तेदारों के नाम पर कंपनी बनाकर ठेका लेने का काम कर रहे हैं। शिकायतों की जांच के लिए स्टाफ ऑफिसर (एडीसीपी) योगेश कुमार को नियुक्त किया गया है।

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मंगलवार को पुलिस ने दो ठेकेदार संदीप जैन और रज्जन बाजपेई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि ठेकेदारों के सरगना आगरा निवासी गोविंद शर्मा की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ठेकेदारों पर करोड़ों के टेंडर पाने के लिए फर्जीवाड़ा करने व धमकाने का आरोप है। बुधवार को नगर निगम में वर्तमान में कार्यरत व कुछ पूर्व कर्मचारियों ने पुलिस को शिकायतें भेजी हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में भी माफियागिरी चलाए जाने की शिकायत की गई है।