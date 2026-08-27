कानपुर नगर निगम घोटाला: ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया? एसआईटी की सात घंटे जांच, अभियंता बोले- फाइलों में कमियां

कानपुर में टेंडर और फर्म रजिस्ट्रेशन में घोटाले की जांच करने बुधवार को बारावफात की छुट्टी के दिन एसआईटी की टीम नगर निगम मुख्यालय में डटी रही। करीब सात घंटे तक अभियंत्रण विभाग के कार्यालय में चार सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) अभिलेख खंगालती रही। एसआईटी प्रभारी एडीसीपी डॉ. अर्चना सिंह के नेतृत्व में टीम ने टेंडर प्रक्रिया, भुगतान, फर्म पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से जांच की।

विज्ञापन



फाइलों में नंबरिंग न मिलने पर टीम ने मुख्य अभियंता से सवाल किया तो उन्होंने माना कि फाइलों में कमियां हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर फाइलें ठेकेदारों के सिंडिकेट के सरगना मेसर्स कैला देवी कंस्ट्रक्शन के मालिक गोविंद शर्मा की हैं। भारी पुलिस फोर्स के साथ बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे एसआईटी टीम मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंची।