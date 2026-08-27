कानपुर आरटीओ छापा: 'रफ में खेल और फेयर में हिसाब साफ', पुलिस ने चार बिंदुओं पर तैयार की रिपोर्ट, बड़ा खेल उजागर

कानपुर आरटीओ दफ्तर में तीन दिन पहले हुई पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जांच में सामने आई गड़बड़ियों को चार प्रमुख बिंदुओं में बांटा गया है। इसमें काउंटर नंबर छह से कैश के हिसाब-किताब के दो रजिस्टर मिलने को भी शामिल किया गया है। इसमें सरकारी कैश को रफ रजिस्टर में लिखने और बंटवारे के बाद फेयर में इसी सही करने की आशंका है।

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जांच में कैश काउंटर के अंदर कैमरा नहीं लगा मिला। रिपोर्ट जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को भेजी जाएगी। इसके बाद इसे शासन तक भेजे जाने की संभावना है क्यों कि कार्रवाई मुख्यमंत्री के साथ शनिवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिले निर्देशों के बाद की गई थी। सोमवार दोपहर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने आरटीओ दफ्तर की घेराबंदी कर करीब चार घंटे सघन जांच की थी।