नीट छात्रा सुसाइड: ‘मम्मी-पापा अच्छे से रहना', बुआ का बेटा बना रहा था दबाव, मैसेज में लिखा- ये मेरी गर्लफ्रेंड
Kanpur NEET Student Suicide: चकेरी थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने बुआ के बेटे द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने और प्रेम संबंध बनाने का दबाव बनाने से तंग आकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई और मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक लगातार परेशान कर रहा था और उसने इंस्टाग्राम आईडी भी हैक कर ली थी।
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कानपुर में चकेरी के गंगानगर में नीट की छात्रा ने बुधवार सुबह फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि वह अपनी बुआ के बेटे से परेशान थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपों की जांच कर रही है। मूलरूप से चंदौली के सकराकारी धानापुर निवासी युवक दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है। उनके परिवार में पत्नी, बड़ा बेटा व दो बेटियां थीं।
18 वर्षीय छोटी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। भाई ने कि वे लोग तीन साल से चकेरी क्षेत्र में किराये पर रह रहे हैं। भाई के अनुसार उनकी बुआ का परिवार गुजरात में रहता है। बुआ का बेटा उनकी बहन पर लंबे समय से प्रेम संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। उसका नंबर ब्लॉक करने के बाद वह अपने दोस्तों के अलग-अलग नंबरों से कॉल कर परेशान करता था।
मैसेज पर लिखा था- बहन उसकी गर्लफ्रेंड है
छात्रा के दोस्तों को मैसेज पर लिखा था कि बहन उसकी गर्लफ्रेंड है। इससे ही परेशान होकर बुधवार सुबह उसने चुन्नी से फंदा बनाकर पंखे के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट कर कार्रवाई की जाएगी।
जबरन बात कराने के लिए कहता था
भाई के मुताबिक बुआ का बेटा उनकी बहन को कॉल करता था। फोन न उठाने पर वह बहन की दोस्तों को फोन कर जबरन बात कराने के लिए दबाव बनाता था। तीन माह पहले शिकायत करने पर दोनों परिवारों ने बैठकर समझौता कर लिया था, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसने फिर से परेशान करना शुरू कर दिया था। बुआ के बेटे के बार-बार फोन आने पर कुछ दिन पहले भाई ने फोन अपने पास रख लिया था। बुआ के बेटे के मैसेज करने पर भाई ने फोन किया, ताे युवक ने उससे भी अभद्रता की थी।
रक्षाबंधन से पहले साथ छोड़ चली गई बहन
कांशीराम अस्पताल में मौजूद भाई अपनी बहन को स्ट्रेचर पर लेटा देख फफक पड़ा। बदहवास भाई बोला, रक्षाबंधन पर इस बार बहन के ही कहने पर वह राखी बंधवाकर परिवार समेत बाहर घूमने जाने वाले थे लेकिन इससे पहले ही बहन साथ छोड़कर चली गई। मां ने बताया कि पति दिल्ली में नौकरी करते हैं। वह 15 दिन में एक बार घर आते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए वह तीन साल पहले कानपुर आई थीं। यहां उनका बेटा बीटेक, बड़ी बेटी कंप्यूटर सीख रही थी जबकि छोटी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी।
इंस्टाग्राम किया था हैक, डेढ़ महीने घर पर रुका था
मां ने बताया कि युवक ने बेटी की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर ली थी। पिछले साल युवक के पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद वह उनके घर आया था और डेढ़ महीने घर पर रुका था। इसके बाद से वह प्रताड़ित करने लगा। परिजन के अनुसार वह चार माह पहले किसी मामले में जेल से भी छूटकर आया है। मां रोते हुए बोलीं कि अब अपनों पर भी विश्वास नहीं कर सकते।
मम्मी-पापा आप लोग अच्छे से रहिएगा...
छात्रा ने जान देने से पहले सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी-पापा आप लोग अच्छे से रहिएगा। मैं पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हूं। भाई-बहन तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं अब शांति से खत्म हो रही हूं...। पुलिस के मुताबिक मृतका ने सुसाइड नोट में किसी को दोषी नहीं ठहराया है।
मौत से यह दर्द बयां कर गई छात्रा
खुशबू ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट के सहारे अपना दर्द बयां किया। उसने सुसाइड नोट में: मम्मी-पापा आप लोग अच्छे से रहिएगा, मैं पूरे परिवार से बहुत प्यार करती हूं। भाई-बहन तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं अब शांति से खत्म हो रही हूं... यह दर्द भरी लाइन का जिक्र किया। पुलिस के मुताबिक मृतका में सुसाइड नोट में किसी को दोषी नही ठहराया। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुसाइस नोट में उसने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है।