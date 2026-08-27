नीट छात्रा सुसाइड: ‘मम्मी-पापा अच्छे से रहना', बुआ का बेटा बना रहा था दबाव, मैसेज में लिखा- ये मेरी गर्लफ्रेंड

कानपुर में चकेरी के गंगानगर में नीट की छात्रा ने बुधवार सुबह फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि वह अपनी बुआ के बेटे से परेशान थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपों की जांच कर रही है। मूलरूप से चंदौली के सकराकारी धानापुर निवासी युवक दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है। उनके परिवार में पत्नी, बड़ा बेटा व दो बेटियां थीं।

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18 वर्षीय छोटी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। भाई ने कि वे लोग तीन साल से चकेरी क्षेत्र में किराये पर रह रहे हैं। भाई के अनुसार उनकी बुआ का परिवार गुजरात में रहता है। बुआ का बेटा उनकी बहन पर लंबे समय से प्रेम संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। उसका नंबर ब्लॉक करने के बाद वह अपने दोस्तों के अलग-अलग नंबरों से कॉल कर परेशान करता था।