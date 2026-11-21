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फेफड़ों के कैंसर का हमारे देश में 60 प्रतिशत कारण धूम्रपान है, जबकि विदेशों में 90 प्रतिशत धूम्रपान कारण है। हमारे यहां 40 प्रतिशत वे फेफड़ों के कैंसर के रोगी हैं, जिन्होंने कभी सिगरेट पी नहीं, लेकिन उन्हें वायु प्रदूषण या इनडोर प्रदूषण में रहना पड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे दो सौ एक्यूआई में बाहर रह रहा है तो उसके फेफड़ों को पांच से छह सिगरेट पीने के बराबर खतरा है। इसी तरह अगर कोई महिला एक समय में चूल्हे पर खाना बना रही है तो एक बार में 30 सिगरेट या बीड़ी पीने जितना नुकसान उसके फेफड़ों को हो रहा है। ये जानकारी जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉ. मुरारीलाल चेस्ट हॉस्पिटल व इंडियन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर की ओर से आयोजित 17वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन ‘नेल्कॉन 2026’ के दौरान लखनऊ से आए पद्मश्री डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि लगातार खराब हवा के संपर्क में रहने से श्वसन तंत्र कमजोर होता है, दमा व ब्रोंकाइटिस के लक्षण उभरते हैं और दीर्घकालिक रूप से फेफड़ों के गंभीर रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शमशेर सिंह, प्राचार्य डॉ. संजय काला ने दीप प्रज्वलित कर की। सम्मेलन के मुख्य संरक्षक एवं देश के प्रतिष्ठित श्वसन रोग विशेषज्ञ प्रो. डॉ. डी. बेहेरा, वैज्ञानिक अध्यक्ष एवं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के श्वसन रोग विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. सूर्यकांत, आयोजन अध्यक्ष डॉ. आनंद कुमार तथा आयोजन सचिव एवं डॉ. मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय के श्वसन रोग विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. अवधेश कुमार की प्रमुख भूमिका रही। पद्मश्री डॉ. डी बेहेरा ने बताया कि पूरे विश्व में हर वर्ष 20 करोड़ कैंसर के मामले आते हैं, जिसमें दो करोड़ सिर्फ फेफड़ों के कैंसर के हैं। उन्होंने इसके होने का बड़ा कारण धूम्रपान और वायु प्रदूषण बताया।सम्मेलन में पूर्व प्राचार्य डॉ. एस के कटियार, डॉ. संजय वर्मा, डॉ. लक्ष्मी, डॉ. अखिल तिवारी, डॉ. अर्पिता आदि मौजूद रहे।

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