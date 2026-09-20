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शुक्लागंज: मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले में 118 मरीजों ने कराया उपचार
रविवार को राजधानी मार्ग स्थित न्यू पीएचसी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 118 मरीजों ने अपना उपचार कराया। स्वास्थ्य मेले में रही डा. रश्मि वर्मा ने बताया कि सुबह से दोपहर तक मरीजों की भीड़ रही जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज अधिक रहे। इस दौरान अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी गई। स्वास्थ्य मेले में फार्माशिस्ट अवनीश मिश्रा, सिद्धार्थ बाजपेई, विपिन पांडे, ऋतु ओमर समेत अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा।
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