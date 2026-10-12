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कानपुर: कंपनी बाग से रावतपुर तिराहे जाने वाली सड़क जर्जर, वाहन चालकों को हो रही परेशानी

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:58 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:58 PM IST







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कंपनी बाग से रावतपुर तिराहे जाने वाली रोड जर्जर है। लोगों को निकलना दूबर हो गया है। मेट्रो कार्य के चलते सड़क पर जलभराव हो गया है। ... और पढ़ें

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