1 of 8 रमेश यादव और श्यामसुंदर - फोटो : amar ujala







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कानपुर में डेढ़ माह पहले भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री रमेश यादव को उनके फाॅर्म हाउस में बंधक बनाकर लूट के मामले से अब पुलिस पल्ला झाड़ने लगी है। वारदात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। उधर, शुक्रवार को भाजपा नेता के गांव के ही एक युवक का लूट को झूठा बताने वाला वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया है। अब पुलिस की सुस्ती पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ सिर्फ नकाब हैं, जो बदमाशों ने वारदात को अंजाम देते वक्त पहना था।











सेन पश्चिमपारा के न्यूरी गांव स्थित फॉर्म हाउस में रमेश यादव को 12 अक्तूबर की रात बंधक बनाकर बदमाशों ने नकदी समेत 34 लाख रुपये की लूट की थी। सूचना पर देर रात को ही अपर पुलिस आयुक्त विपिन ताडा, डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी फोर्स समेत पहुंचे थे। अगली सुबह पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने भी निरीक्षण किया था। मामले के खुलासे के लिए आठ टीमें बनाईं गईं। हालांकि पुलिस ने जब पूछताछ आगे बढ़ाई, तो रमेश यादव ने उनके करीबियों को परेशान न करने की बात कही। सेन पश्चिमपारा के न्यूरी गांव स्थित फॉर्म हाउस में रमेश यादव को 12 अक्तूबर की रात बंधक बनाकर बदमाशों ने नकदी समेत 34 लाख रुपये की लूट की थी। सूचना पर देर रात को ही अपर पुलिस आयुक्त विपिन ताडा, डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी फोर्स समेत पहुंचे थे। अगली सुबह पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने भी निरीक्षण किया था। मामले के खुलासे के लिए आठ टीमें बनाईं गईं। हालांकि पुलिस ने जब पूछताछ आगे बढ़ाई, तो रमेश यादव ने उनके करीबियों को परेशान न करने की बात कही।

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2 of 8 भाजपा नेता के फार्म हाउस में यहीं से घुसे थे बदमाश - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आलाधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं

इससे शुरुआती जांच प्रभावित हुई। बाद में टीमों ने 24 से अधिक लोगों से पूछताछ की। कुछ करीबियों पर भी संदेह जताया लेकिन ठोस साक्ष्य न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया। उधर, पुलिस को फाॅर्म हाउस के पास स्थित ईंट भट्ठे से आरोपियों के नकाब बरामद हुए। जिन्हें बदमाश पहन कर दाखिल हुए थे। धीरे-धीरे जांच की रफ्तार दम तोड़ती गई। अब पुलिस के आलाधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ भी स्पष्ट कहने से बचने लगे हैं। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि फिलहाल जांच में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है।

3 of 8 फार्महाउस में सीसीटीवी कैमरे चेक करती क्राइम ब्रांच - फोटो : amar ujala

रमेश यादव ने मुझे प्रताड़ित करवाने को खुद रची लूट की साजिश

सेन पश्चिमपारा में भाजपा नेता रमेश यादव के न्यूरी गांव के ही श्यामसुंदर ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया। उसने भाजपा नेता रमेश यादव के साथ लूट की वारदात को फर्जी बताया। पुलिस पर पूछताछ के नाम पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। 2 मिनट 32 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच एडीसीपी साउथ अरीबा नोमान को सौंपी है।

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4 of 8 भाजपा नेता से लूट के बाद जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

10 साल से सह रहा हूं अत्याचार

वीडियो में श्यामसुंदर कहता हुआ नजर आ रहा है कि गांव में लंबे समय से रमेश सिंह यादव का दबदबा है और लोग डर के कारण कुछ बोल नहीं पाते। मैं भी पिछले 10 साल से अत्याचार सह रहा हूं, अब चुप नहीं रहूंगा। आरोप है कि 25 अगस्त को रामनरेश यादव, रवि पांडेय, गोपी और गुरुप्रसाद पांडेय के खिलाफ सेन पश्चिम पारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद विवाद बढ़ा और मुझे 12 अक्तूबर की लूट की वारदात में फंसाया गया। इसके बाद पुलिस मुझे थाने ले गई और तीन से चार दिन तक पूछताछ की। मैंने पुलिस से कहा था कि यह वारदात सुनियोजित है और इसके पीछे दूसरे लोगों का हाथ है लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई।

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5 of 8 भाजपा नेता से लूट के बाद सीसीटीवी जांच करते हुए - फोटो : amar ujala