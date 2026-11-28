कानपुर में अस्पतालों की फार्मेसियों में दवाओं की खरीद और बिक्री का ब्योरा सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले न किए जाने पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने 11 अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांच के दायरे में शहर के अन्य अस्पताल भी हैं। विभाग ने पहले चरण में अस्पताल फार्मेसियों की जांच शुरू की है। इसके बाद मेडिकल स्टोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जांच रिपोर्ट शासन को भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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शासन ने मरीजों और उनके तीमारदारों को दवाओं की उपलब्धता, स्टॉक और कीमतों की पारदर्शी जानकारी देने के लिए सभी अस्पताल फार्मेसियों और मेडिकल स्टोरों को खरीद-बिक्री का विवरण सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत अस्पतालों को अपनी पब्लिक वेबसाइट तैयार कर दवाओं का पूरा ब्योरा अपलोड करना था। अस्पताल परिसर में डिस्प्ले बोर्ड लगाकर दवाओं की उपलब्धता और दरों की जानकारी प्रदर्शित करनी थी।