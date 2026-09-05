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कानपुर: इंदिरा नगर-मकड़ीखेड़ा रोड मोड़ पर गड्ढे ही गड्ढे, हिचकोले खाते वाहन, राहगीर परेशान

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 04:24 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 04:24 PM IST







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इंदिरा नगर रोड से मकड़ीखेड़ा सीएनजी रोड की तरफ मुड़ते ही सड़क की बदहाल स्थिति वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं और ऊबड़-खाबड़ सतह के कारण वाहनों को संभालकर निकालना पड़ता है। ... और पढ़ें

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