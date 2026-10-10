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कानपुर: बारादेवी मंदिर एवं जंगली देवी मंदिर परिसर में पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

Sat, 10 Oct 2026 11:45 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:45 PM IST
Police officials review security arrangements at Baradevi and Jangali Devi temple premises
नवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने बारादेवी मंदिर एवं जंगली देवी मंदिर परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
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