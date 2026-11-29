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हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के करणपुर मतनी गांव में शनिवार को मूर्ति लगाने के लिए चंदा मांगने को लेकर हुए विवाद में छत्रपाल नामक ग्रामीण ने जयपाल और रतिराम पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे जयपाल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल रतिराम को अस्पताल भिजवाने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी छत्रपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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