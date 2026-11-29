कानपुर में होमगार्ड अभ्यर्थियों से मेडिकल परीक्षण के नाम पर वसूली का मामला सामने आने के बाद अब आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के अभ्यर्थियों से वसूली किए जाने की चर्चा जोरों पर है। दावा है कि सिविल लाइंस स्थित जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र में हुए मेडिकल परीक्षण में वसूली का खेल चलता रहा। अस्पताल के बाहर सक्रिय दलालों ने पास कराने के नाम पर तीन-चार लाख रुपये की मांग की।

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कई लोगों ने रुपये दिए, उन्हें पास भी किया गया। चर्चा सामने आने के बाद डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में जांच टीम नियुक्त की गई है। हालांकि पुलिस के पास न तो कोई शिकायतीपत्र आया है और न ही एफआईआर दर्ज कर किसी की गिरफ्तारी की गई है। मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टरों से भी पूछताछ नहीं की गई। पुलिस ने कुछ बाहरी लोगों से ही पूछताछ की गई है।