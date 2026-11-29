हरदोई जिले में हरपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करणपुर मतनी गांव में शनिवार को मूर्ति लगाने के लिए चंदे की मांग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के ही छत्रपाल पुत्र विश्राम ने जयपाल पुत्र राजाराम और रतिराम पुत्र भोला पर फावड़े से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण जयपाल की मौत हो गई, जबकि रतिराम घायल हो गया।

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपी छत्रपाल को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं, घायल रतिराम को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस ने मृतक के शव का नियमानुसार पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है।