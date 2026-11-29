कानपुर के बिल्हौर में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर 29 नवंबर 2026 को बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के शिवराजपुर स्थित बैरी मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। रविवार सुबह करीब 10 बजे बैरी स्थित राम सहाय इंटर कॉलेज परिसर में कार्यक्रम शुरू होगा। बसपा जिलाध्यक्ष कुलदीप कुमार ने बताया कि जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करेंगे।

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