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कानपुर: सीएमओ ऑफिस में एनएचएम कर्मचारियों का धरना, धरनास्थल पर भीड़ के दौरान गड्ढे में गिरकर दो चुटहिल
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ (एनएचम) ने गुरुवार को सीएमओ ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन और वर्तमान वेतन में वृद्धि की मांग की। कर्मचारियों ने सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी को छह सूत्री ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा और महंगाई भत्ता की मांग की। 10 अक्तूबर तक कार्य बहिष्कार का एलान करने के साथ ही 12 अक्तूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। धरनास्थल पर भीड़ के दौरान सुलेश और स्नेहा गड्ढे में गिरकर चोटिल हो गईं। यहां जिलाध्यक्ष अजीत सिंह यादव और जिला महामंत्री शिवबीर सिंह भी मौजूद रहे।
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